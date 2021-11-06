Салехард, 6 ноября, 2021, 12:29 — ИА Регнум. На Ямале за сутки выявлено 144 новых случая заражения коронавирусом. При этом шесть из них зафиксировано среди вахтовых рабочих из других регионов, сообщает 6 ноября региональный оперштаб.

Фото пресс-службы КБ №8 ФМБА России Коронавирус

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в ЯНАО составлял 145 случаев.

Всего с начала пандемии на Ямале выявлено на 6 ноября 55 046 заражений коронавирусом. Выздоровели 51 063 человека, 774 пациента с COVID-19 скончались (на три человека больше, чем днём ранее).