Челябинск, 6 ноября, 2021, 12:24 — ИА Регнум. В Челябинской области 5 ноября обнаружили 560 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в регионе выявили уже 113 973 заразившихся. Ицелились 91 382 пациента.

Больных COVID-19 насчитывается 16 854 человека. Скончались от ковида ещё 30 пациентов, а за весь период пандемии уже 4425.