Томск, 6 ноября, 2021, 12:19 — ИА Регнум. В Томской области зафиксирован рекорд по приросту носителей коронавируса. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, за минувшие сутки диагноз подтвердился у 269 человек.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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Коэффициент распространения инфекции составил 1,01. Таким образом, общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 49 430.

Выздоровели от COVID-19 к настоящему времени 38 606 пациентов, в том числе 46 за последние сутки. Занятость коечного фонда в ковидных стационарах области достиг почти 79%.