Улан-Удэ, 6 ноября, 2021, 11:41 — ИА Регнум. В Бурятии число летальных случаев среди пациентов с коронавирусом за весь период пандемии достигло 2021. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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За минувшие сутки умерли пять ковид-пациентов. Четверо из скончавшихся, как отмечается, были старше 65 лет.

По состоянию на 6 ноября, в ковидных стационарах республики остаются 1154 пациента. В реанимации находятся 119 тяжёлых больных, 69 из которых подключены к аппаратам ИВЛ. В амбулаторном режиме на дому лечатся ещё 3687 человек.

«В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1421 коек: занято — 1154, свободно — 267 коек. Занятость коечного фонда составляет 81,2%», — отметили в оперштабе.