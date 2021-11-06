Чита, 6 ноября, 2021, 11:33 — ИА Регнум. Сотрудники Минспорта и Роспотребнадзора Забайкальского края, проведя очередную проверку на соблюдение карантинных ограниченийпо QR-кодам в фитнес-клубах Читы, нарушений не обнаружили. Об этом сегодня, 6 ноября, сообщает пресс-служба правительства Забайкалья. Из официального сообщения следует, что проверялась работа фитнес-клубов «Олимп» и «Гарлем».

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"Это уже не первая неделя, когда мы повторно проверяем фитнес-клубы и различные йога-центры. Сегодня нарушений выявлено не было. Те фитнес-клубы, которые мы проверили повторно и у которых ранее были замечания, на сегодня устранили их.

В целом по результатам проверок сейчас даже мелких нарушений практически нет. По вакцинации все стабильно выполняют норматив — не менее 60% вакцинированных от общего числа персонала. Если сотрудник отказывается прививаться, его отстраняют от работы», — пояснил главный специалист-эксперт министерства физической культуры и спорта Забайкальского края Андрей Седунов.

Сотрудники фитнес-клубов отмечают, что заполняемость залов в последнее время невысокая, сказывается эпидобстановка. За день в среднем набирается не больше 15 посетителей.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой: на 6 ноября 2021 года общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 79 446, причём 369 из них обнаружили только за сутки.

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