Чита, 6 ноября, 2021, 11:26 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 6 ноября 2021 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 79 446, причём 369 из них обнаружили только за сутки.

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Вместе с тем 67 004 пациента (+212 за сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения. Общее число жертв COVID-19 составляет уже 1668 человек (+14 за сутки). Из общего количества пациентов моногоспиталей 207 находится в тяжёлом состоянии (-8 за сутки), 76 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (-1 за сутки).

«На основании федерального регистра за весь период пандемии 1 396 забайкальцев скончались от лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекции. У 272 жителей региона заболевание протекало, имея всю клиническую картину опасного вируса, а также имелись сопутствующие заболевания. Данные приведены в соответствии с федеральным регистром COVID-19», — пояснили в оперштабе.

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