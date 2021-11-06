Облучье, Еврейская АО, 6 ноября, 2021, 10:54 — ИА Регнум. Историю с отзывом заявлений на увольнение сотрудников скорой помощи в Облучье (Еврейская АО) прокомментировал главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи Минздрава России Сергей Багненко. Его слова 6 ноября цитирует портал органов госвласти региона:

Yarregion.ru Вакцинация

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«На сегодняшний день в Еврейскую автономную область уже направлен представитель Главного внештатного специалиста по скорой медицинской помощи для разрешения возникшей проблемы и для участия в прямом диалоге с участниками ситуации. Нужно услышать каждого и наметить правильный, обоснованный план действий.<…> Сотрудники скорой помощи работают в условиях колоссальных нагрузок и с постоянными контактами с больными COVID-19. Поэтому все сотрудники должны быть обязательно вакцинированы. А кроме того, помочь им может каждый человек — нужно скорее проходить вакцинацию».

Как сообщало ИА REGNUM, на днях более 20 сотрудников скорой помощи города Облучье отказались прививаться от коронавируса и написали заявления на увольнение. Это восемь фельдшеров и пять медсестер из двух бригад, остальные — уборщицы и водители. После того, как история вызвало широкий общественный резонанс, главврач скорой помощи ЕАО Владислав Коган, зампред правительства региона Валерий Жуков, а также — руководитель здравоохранения округа Андрей Лебедев нашли возможность поговорить с персоналом. В итоге, как сообщила пресс-секретарь губернатора региона Елена Мержиева, вернулись все медики за исключением двух человек: они решили уволиться по другим причинам.

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По мнению Андрея Лебедева, в истории с увольнением немалую роль сыграла усталость от работы, коротая могла спровоцировать профессиональное выгорание. Он призвал граждан вакцинироваться, не доводить медиков до такого состояния.

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