Ханты-Мансийск, 6 ноября, 2021, 10:38 — ИА Регнум. В Югре за сутки выявлен 261 новый случай заражений коронавирусом. Значительная часть из них зафиксирована в Сургуте (58 случая), сообщает 6 ноября региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 259 случаев.

По данным оперштаба, с начала пандемии на 6 ноября в Югре зарегистрировано 83 698 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 77 506 человек, 1422 пациентов с COVID-19 скончались (на 15 человек больше, чем днём ранее).