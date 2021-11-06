Абакан, 6 ноября, 2021, 10:37 — ИА Регнум. Каникулы в трёх крупнейших городах Хакасии — Абакане, Черногорске и Саяногорске рекомендовано продлить до 9 ноября включительно. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, в районах образовательный процесс будет организован в зависимости эпидситуации.

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По крайней мере, часть школьников могут отправить на дистанционное обучение. При этом детские сады республики с 8 ноября возобновят работу в обычном режиме.

Добавим, что продлевается запрет на выход из домов для непривитых граждан старше 60 лет. Остальные смогут покидать места проживания.

«Требование о переводе сотрудников на дистанционный режим работы снижено с 50% до 30%. Снимается ограничение на передвижение граждан с 22.00 до 6.00 следующих суток», — добавили в правительстве.