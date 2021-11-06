Минск, 6 ноября, 2021, 10:11 — ИА Регнум. В Белоруссии подтвердили информацию о том, что были возобновлены поставки электроэнергии на Украину. Соответствующее сообщение распространила сегодня, 6 ноября, пресс-служба Минэнерго Белоруссии.

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«Белорусская электроэнергия начала поступать в украинскую энергосистему 6 ноября. В соответствии с подписанным контрактом поставки будут осуществляться в течение ноября», — заявили в белорусском Минэнерго.

Напомним, что на Украине сложилась непростая ситуация в энергетической отрасли. Из-за подорожания почти всех энергоносителей, на Украине пришлось останавливать многие электростанции. Кроме того, из-за обострения российско-украинских отношений были прекращены поставки энергетического угля из России на Украину.