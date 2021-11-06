Улан-Удэ, 6 ноября, 2021, 10:07 — ИА Регнум. В Бурятии число выявленных случаев заражения коронавирусом за весь период пандемии достигло 64 302. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, за минувшие сутки диагноз подтвердился у 206 человек.

Личная страница главврача республиканской клинической инфекционной больницы Бурятии Татьяны Сымбеловой в инстаграм Коронавирус

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«Из выявленных за прошедшие сутки больных — 171 чел. обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные — контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям», — отметили в оперштабе.

Выздоровели от COVID-19 к настоящему времени 56 477 человек, в том числе 186 за последние сутки. Число контактных лиц, по данным на 6 октября, составило почти 11,5 тыс. жителей.