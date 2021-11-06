Абакан, 6 ноября, 2021, 09:55 — ИА Регнум. В Хакасии за прошедшие сутки подтверждено девять новых летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

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Скончались шесть женщин в возрасте от 56 до 97 лет, а также трое мужчин 67−82 лет. Таким образом, всего с начала года жертвами COVID-19 в республике стали 1021 пациентов.

В настоящее время в ковидных стационарах Хакасии лечатся 1594 больных, 23 из которых подключены к аппаратам ИВЛ. Амбулаторное лечение проходят 6864 пациента. В списке контактных лиц остаются 4788 жителей.