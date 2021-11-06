Пекин, 6 ноября, 2021, 09:35 — ИА Регнум. Три спутника семейства Yaogan-35 успешно выведены на целевую околоземную орбиту 6 ноября. Об этом сообщает газета China Daily.

Ceeseven Макет китайской ракеты серии «Чанчжэн»

Запуск спутников проводился посредством ракеты-носителя «Чанчжэн-2D». Аппараты семейства Yaogan-35 используются для дистанционного зондирования Земли.

Ракета стартовала с космодрома «Сичан» на юго-западе Китая 6 ноября в 06:00 мск. Прошедший запуск стал 396-й миссией ракет-носителей серии «Чанчжэн».

В 2021 году Китай провёл более 40 космических запусков, что стало рекордным показателем для страны. Ранее максимальное число запусков китайских ракет космического назначения за год составляло 39. Такое число стартов было проведено в 2018 и 2020 годах.