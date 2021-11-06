Абакан, 6 ноября, 2021, 09:07 — ИА Регнум. В Хакасии предприятиям разрешили возобновить работу с 8 ноября при условии оформления паспорта коллективного иммунитета. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, он предполагает наличие сертификатов о прививке у 80% сотрудников.

R-19.ru Город Абакан

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При этом работа заведений общепита, развлекательных, спортивных и культурных центров разрешена с 6 утра до 23 часов вечера при условии максимальной загрузки в 50%. Сохраняется также доступ по QR-кодам. Несовершеннолетние смогут пройти в кафе и рестораны только в сопровождении привитых взрослых.

«Все организации сфер торговли и услуг (кроме транспорта) могут осуществлять свою деятельность, исходя из загрузки помещения 1 человек на 4 квадратных метра», — добавили в правительстве.