Кызыл, 6 ноября, 2021, 08:56 — ИА Регнум. В Туве за минувшие сутки выявили 70 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики, общее число подтверждённых случаев за весь период пандемии достигло 14 286.

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«Из 70 заболевших мужчин — 34, женщин — 36. По возрасту: детей до 17 лет — 10, от 18 до 49 лет — 37, от 50 до 64 лет — 12, старше 65 лет — 11», — отметили в минздраве.

По данным на 6 ноября, в стационарах республики остаются 487 ковид-пациентов, в том числе 63 ребёнка и 15 беременных женщин. Состояние 98 больных оценивается, как тяжёлое.

Занятость коечного фонда составила 76% из 640 коек. В амбулаторном режиме лечатся ещё 526 человек, в том числе 110 детей и 62 пациента старше 65 лет.