Бразилиа, 6 ноября, 2021, 08:54 — ИА Регнум. В Бразилии в результате авиакатастрофы погибла местная певица Марилия Мендонса. Об этом 6 ноября сообщают местные СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM Авиакатастрофа

Сообщается, что Мендонса вместе со своим дядей и продюсером, а также двумя пилотами, находилась на борту небольшого самолета модели Beech Aircraft. Незадолго до крушения Мендонса отправляла в социальные сети фотографии с борта самолета.

Воздушное судно разбилось в сельской местности муниципалитета Пьедади-ди-Каратинга в штате Минас-Жерайс. Все находившиеся на борту, включая саму Мендносу погибли.

Причины крушения самолета устанавливаются.

Мендносе было 26 лет. Она лауреат премии Latin Grammy за лучший альбом в жанре сертанежу. На видеохостинге YouTube записи выступлений Мендносы набирали сотни миллионов просмотров.