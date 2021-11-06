Улан-Удэ, 6 ноября, 2021, 08:51 — ИА Регнум. В Бурятии на заседании регионального оперштаба принято решение продлить часть антиковидных мер. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

Александр Полегенько ИА REGNUM Проверка QR-кода

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Так, до 31 декабря продлевается работа по QR-кодам заведений общепита, ТРЦ, гостиниц и домов отдыха. Кроме того, в вузах и ссузах Улан-Удэ дистанционное обучение продлено ещё на неделю — до 14 ноября. Школы и детсады возобновят работу в штатном режиме после нерабочих дней.

«За прошедших 4 дня этой недели заболеваемость выросла на 17% в сравнении с аналогичным периодом прошлой недели. Наибольший рост заболеваемости зарегистрирован в возрастных группах 18−29 лет и 50−64 года», — отметил главный санврач по Бурятии Сергей Ханхареев.