Кемерово, 6 ноября, 2021, 08:35 — ИА Регнум. В Кемеровской области по данным на сегодня, 6 ноября, медицинскую помощь получают 2299 пациентов с диагнозом COVID-19. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашнем 14-дневном карантине находится 15 825 человек», — говорится в оперативном сообщении.

Всего в Кузбассе выявлено 65 504 случая заражения коронавирусом, 61 719 человек выздоровели, 1486 пациентов скончались.