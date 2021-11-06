Вашингтон, 6 ноября, 2021, 08:24 — ИА Регнум. Директор американского Центрального разведывательного управления Уильям Бернс посещал Москву для того, чтобы «предупредить» Кремль о недопустимости каких-либо действий против Украины, а также выяснить, какие намерения есть у России. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванные источники.

США и Россия

По данным этих источников, президент США Джозеф Байден отправил директора ЦРУ Бернса в Москву, чтобы «предупредить Кремль, что США внимательно следят за увеличением числа войск близ границы с Украиной».

Утверждается, что после поездки в Москву Бернс лично связался по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы «умерить напряженность» между Москвой и Киевом.

Кроме того, на Украину якобы отправился высокопоставленный чиновник Государственного департамента США, чтобы «поддержать усилия главы ЦРУ». Зеленский же отметил, что напряженность между Россией и Украиной возросла на фоне энергетического кризиса.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, директор ЦРУ Бернс был в Москве и встречался с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым, а также директором Службы внешней разведки Сергеем Нарышкиным. Об итогах этих встреч было доложено президенту России Владимиру Путину.

Стоит отметить, что напряженность между Россией и Украиной связана с тем, что Киев отказывается выполнять Минские соглашения и вероломно продолжает боевые действия против народных республик Донбасса, в которых проживают граждане РФ.