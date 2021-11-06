Курган, 6 ноября, 2021, 08:04 — ИА Регнум. В Курганской области в сутки от коронавирусной инфекции в среднем прививается 4−6 тысяч жителей. Об этом в интервью каналу «Россия 24» сообщил глава региона Вадим Шумков.

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По словам Шумкова, в Курганской области от коронавируса уже привито 54% взрослого населения. Планируется, что в регионе к концу ноября коллективный иммунитет, с учётом переболевших COVID-19, достигнет 76%, а к середине декабря — 80%. Для ревакцинации 2 ноября в регион поступило 20 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Зауралье на 5 ноября выявлено 40 005 случаев заражения коронавирусом, вылечились 33 352 человека, скончались 810 пациентов с COVID-19. В Курганской области введена обязательная вакцинация для работников некоторых сфер деятельности, а также доступ к объектам с большим скоплением людей по