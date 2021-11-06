Барнаул, 6 ноября, 2021, 08:01 — ИА Регнум. В Алтайском крае, где ситуация с распространением коронавируса всё более ухудшается, в ближайшее время будет усилен контроль за соблюдением действующих антиковидных требований, возрастет количество проверок с участием полиции и Росгвардии. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона по итогам заседания регионального оперативного штаба по профилактике распространения коронавирусной инфекции.

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Отмечалось также, что в крае родолжает расти количество заболевших: только за прошедшие сутки получено подтверждение диагноза почти у 500 жителей края. Вместе с тем, по данным Главного управления МВД России по Алтайскому краю, в период с 30 октября по 3 ноября выявлено более 30 фактов нарушений режима ограничений.

Как сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае, где ситуация с распространением коронавируса ещё более ухудшилась, намерены расширить перечень организаций, вход в которые будет осуществляться по QR-кодам.

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