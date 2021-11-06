Барнаул, 6 ноября, 2021, 07:54 — ИА Регнум. Введение с 30 октября QR-кодов в торговых и торгово-развлекательных центрах Алтайского края уже позволило существенно увеличить темпы вакцинации граждан. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона по итогам заседания регионального оперативного штаба по профилактике распространения коронавирусной инфекции 5 ноября.

Okuvshinnikov.ru Вакцина от коронавируса

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По оценке краевого минздрава, ежесуточно больше 10 тысяч человек приходят прививаться от коронавируса. Максимальный показатель зафиксирован 3 ноября: за этот день было вакцинировано 11,7 тысяч жителей Алтайского края.

«С учетом наплыва желающих дополнительные пункты вакцинации открыты в торговых центрах Барнаула, ежедневно в них прививается до тысячи человек. В крае есть достаточные объемы вакцины, определены темпы поставок на ближайшее время. Медицинские учреждения Алтайского края готовы вакцинировать до 15 тысяч человек в день», — пояснили чиновники.

Как сообщало ИА REGNUM, для достижения коллективного иммунитета Алтайскому краю необходимо прививать более 10 тысяч человек ежедневно. Судя по представленным данным в динамике, в Алтайском крае продолжают много прививают однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт», которую Роспотребнадзор рекомендовал только для ревакцинации.

Таким образом люди, получив всего одну прививку и заветный QR-код, рискуют заразиться сами и заразить коронавирусом других: иммунитет не выработался, а доступ в места массового скопления людей — открыт.

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