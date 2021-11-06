Барнаул, 6 ноября, 2021, 07:47 — ИА Регнум. В Алтайском крае, где ситуация с распространением коронавируса ещё более ухудшилась, намерены расширить перечень организаций, вход в которые будет осуществляться по QR-кодам. Как сообщает пресс-служба правительства региона, изменения в этот перечень обсуждаются по предложению территориального управления.

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Напомним, с 15 ноября QR-код в Алтайском крае потребуются также для входа в театры, кинотеатры, концертные залы, учреждения клубного типа, цирки, бассейны, фитнес-клубы, спортивные объекты, учреждения досуга, гостиницы, пансионаты, дома и базы отдыха, санаторно-курортные организации (санатории), санаторно-оздоровительные детские лагеря круглогодичного действия, а также на объекты общественного питания (за исключением обслуживания на вынос).

Как сообщало ИА REGNUM, систему QR-кодов для посещения торговых центров в Алтайском крае ввели с 30 октября.

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