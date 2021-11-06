Вашингтон, 6 ноября, 2021, 05:53 — ИА Регнум. Девять оппозиционных групп Эфиопии объединили усилия против премьер-министра этой страны Абия Ахмеда. Подписание соглашение между ними состоялось в США, сообщил 5 ноября телеканал Al Jazeera.

Иван Шилов ИА REGNUM Эфиопия

На пресс-конференции в Вашингтоне новая коалиция заявила, что планирует свергнуть правительство Ахмеда силой или путём переговоров, а затем сформировать переходную власть.

«Чтобы обратить вспять пагубные последствия автократического правления Абия Ахмеда для наших народов и народов других стран, мы осознали настоятельную необходимость сотрудничества, объединения наших сил для безопасного перехода власти в стране», — сказал член Демократического движения Агау Адмассу Цегая.

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В ответ на создание альянса генеральный прокурор Эфиопии Гедион Тимотевос назвал подписание соглашения «рекламным ходом» и заявил, что некоторые из участвующих групп «на самом деле не являются организациями, которые имеют какую-либо поддержку».