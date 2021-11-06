Киев, 6 ноября, 2021, 05:32 — ИА Регнум. Проработку возможности введения так называемой «ковидной амнистии» начал минздрав Украины. Об этом 5 ноября сообщил журналистам глава ведомства Виктор Ляшко.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Руководитель украинского минздрава пояснил, что речь идёт о том, чтобы те, кто получил поддельные сертификаты о вакцинации от COVID-19 могли их сдать без последствий для себя и сделать прививку как положено. По словам Ляшко, в настоящее время владельцы фальшивых сертификатов оказались в тупиковой ситуации, так как за использование поддельного документа грозит уголовная ответственность.

Глава минздрава Украины отметил, что ведомство работает над моделью «ковидной амнистии». Подобная амнистия была уже предложена сотрудниками полиции жителям Полтавской области. В регионе призвали граждан, уже получивших поддельные сертификаты, добровольно раскаяться в своих действиях и помочь следствию в раскрытии преступления. Таким гражданам обещано освобождение от уголовной ответственности по ходатайству следствия.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Украина в настоящее время, по словам главы минздрава страны Ляшко, находится на пике заболеваемости COVID-19.