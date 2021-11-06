Эмполи, Италия, , 00:56 — REGNUM 5 ноября в Эмполи на стадионе «Карло Кастеллани» итальянский футбольный клуб «Эмполи» сыграл вничью с «Дженоа». Основное время матча двенадцатого тура Серии А 2021/22 завершилось со счетом 2:2.

Первый мяч на тринадцатой минуте встречи ударом с пенальти забил 34-летний экс-защитник «Зенита» и сборной Италии Доменико Кришито — 0:1. На экваторе второй половины Федерико Ди Франческо восстановил равновесие в счете после передачи Шимона Журковского — 1:1. Через десять минут Журковский впервые вывел хозяев вперед — 2:1. В конце матча вышедший на замену Флавио Джуниор Бьянки забил гол и помог «Дженоа» избежать поражения — 2:2.

Желтые карточки получили Николо Ровелла (27'), Стефано Стураро (64'), Андреа Масьелло (73') и Хоан Васкес (83'). На матче работала бригада арбитров во главе с Лукой Паретто.

Составы команд:

«Эмполи»: Викарио, Маркицца (Париси, 59'), Фьямоцци (Исмайли, 78'), Тонелли, Вити, Штулац (Риччи, 59'), Хендерсон, Бандинелли (Кутроне, 46'), Хаас (Журковский, 59'), Ди Франческо, Пинамонти.

«Дженоа»: Сиригу, Кришито, Масьелло, Васкес, Бираски (Гильоне, 74'), Стураро (Бехрами, 69'), Бадель, Камбьязо (Мелегони, 78'), Ровелла (Каллон, 69'), Гальдамес (Бьянки, 74'), Кайседо.

«Дженоа», набрав девять очков, временно поднялся на пятнадцатое место в турнирной таблиц Серии А. «Эмполи» с шестнадцатью очками остался на восьмой строчке.