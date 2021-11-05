Вашингтон, 6 ноября, 2021, 00:54 — ИА Регнум. Американские военные чиновники не хотят отказываться от концепции превентивного ядерного удара вопреки амбициям президента США Джо Байдена, сообщило 5 ноября издание Politico со ссылкой на осведомлённые источники в Пентагоне.

National Nuclear Security Administration Ядерный взрыв

В военном ведомстве обсуждают отказ от использования ядерного оружием первыми, как и возможное заявление об использовании ядерного оружия для сдерживания от агрессии со стороны других государств. Однако оба этих варианта будут означать важный отход от принятой в США концепции.

«Многодесятилетние амбиции Байдена сократить роль ядерного оружия в военном потенциале США сталкиваются с растущим сопротивлением со стороны Пентагона, особенно по мере того, как на свет появляется информация о растущих арсеналах Китая и России», — говорится в публикации.

По информации Politico, совещание по этому вопросу состоится в Белом доме в ноябре. Анализ действующей ядерной доктрины в США планируется завершить до конца текущего года.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что союзники США призвали Байдена сохранить право первого ядерного удара.