Киев, 6 ноября, 2021, 00:51 — ИА Регнум. Пиковый уровень заболеваемости COVID-19 наблюдается на Украине. Об этом 5 ноября заявил глава минздрава Украины Виктор Ляшко. Об этом 5 ноября сообщает «РБК-Украина».

Иван Шилов ИА REGNUM) Коронавирус

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Ляшко отметил, что страна находится на пике заболеваемости COVID-19 и можно ожидать, что в ближайшие дни заболеваемость начнёт снижаться. Как быстро Украина пройдёт этот этап, зависит прежде всего от граждан и соблюдения ими ограничительных мер. Также падение заболеваемости будет зависеть от того, как быстро удастся вакцинировать граждан.

В настоящее время на Украине 16 регионов, включая Киев, находятся в «красной зоне» ограничений, где соблюдаются самые жёсткие карантинные меры. На утро 5 ноября в стране было зафиксировано более 26 тыс. новых случаев заражения коронавирусом и около 700 случаев летального исхода.

Ранее ИА REGNUM сообщало об акции протеста против обязательной вакцинации в кира.