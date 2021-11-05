София, , 20:17 — REGNUM В центре болгарской столицы неизвестные вандалы осквернили памятник 28-му президенту Соединенных Штатов Америки Вудро Вильсону. Об этом 5 ноября сообщила софийская газета «Труд».

Полиция Болгарии (сс)apoltix

Как информирует издание, неизвестные злоумышленники облили скульптурную композицию красной краской. В результате пострадали постамент и часть бюста, а также несколько наземных плит у подножия монумента. Расследованием обстоятельств инцидента занимается Управление полиции Софии. Никаких версий в связи с происшествием правоохранители не обнародовали

Напомним, памятник В. Вильсону торжественно открылся в историческом центре Софии 16 сентября нынешнего года. Монумент был создан известным болгарским скульптором Георги Чапкыновым в знак «признательности болгарского народа за сохранение Вашингтоном суверенитета Болгарии после I Мировой войны».