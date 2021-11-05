Салехард, 5 ноября, 2021, 20:02 — ИА Регнум. На Ямале за сутки выявлено 145 новых случаев заражения коронавирусом. При этом 19 случаев зафиксировано среди вахтовых рабочих из других регионов, сообщает 5 ноября региональный оперштаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в ЯНАО составлял 146 случаев.

Всего с начала пандемии на Ямале выявлено на 5 ноября 54 902 заражения коронавирусом. Выздоровели 51 026 человек, 771 пациент с COVID-19 скончался (на три пациента больше, чем днём ранее).