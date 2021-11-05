София, , 19:52 — REGNUM Группа представителей волонтерских движений провела так называемую «генеральную уборку» территории заповедника Яйлата в районе Камен-Бряга (Добричская область Болгарии), где потерпел аварию турецкий сухогруз VERA SU. Об этом 5 ноября сообщило Болгарское национальное телевидение.

Сухогруз The Photographer

Согласно официальной информации, к акции добровольцев подключились заместитель министра окружающей среды Болгарии Петар Димитров и несколько чиновников региональной администрации.

«Наша общая задача — ускорить восстановление природных ресурсов региона», — заявил Димитров. По его словам, в ходе работ был частично очищен от мазута дикий пляж, а также утилизированы водные растения и рыба, погибшие в результате последствий инцидента. Как ожидается, за экологической ситуацией в регионе будут регулярно следить сотни добровольцев.

Как передавало ИА REGNUM, судно VERA SU, перевозившее с Украины в Варну крупную партию азотных удобрений, село на мель у Камен-Бряга 20 сентября нынешнего года. В результате судно получило серьезные повреждения, а в Черное море попало несколько тонн химикатов.