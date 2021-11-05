Оренбург, 5 ноября, 2021, 19:48 — ИА Регнум. Школьников Оренбурга и Орска выборочно тестируют на коронавирус. ПЦР-тестирование минздрав региона начал проводить 5 ноября, сообщает пресс-служба облправительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Это исследование поможет обнаружить бессимптомных носителей коронавируса. Школьников тестируют с разрешения их законных представителей. В Оренбурге проверили более 2700 школьников, а в Орске более 700.

6 ноября исследование продолжат. Как сообщало ИА REGNUM, в Пермском крае сотрудников офисных центров будут пропускать только по QR-кодам.