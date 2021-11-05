Ханты-Мансийск, 5 ноября, 2021, 19:37 — ИА Регнум. В Югре за сутки выявлено 259 новых случаев заражения коронавирусом. Значительная часть из них зафиксирована в Сургуте (54 случая), сообщает 5 ноября региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 257 случаев.

По данным оперштаба, с начала пандемии на 5 ноября в Югре зарегистрировано 83 437 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровел 77 331 человек, 1407 пациентов с COVID-19 скончались (на 14 человек больше, чем днём ранее).