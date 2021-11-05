Сотрудников офисных центров Прикамья будут пускать только по QR-кодам
Пермь, 5 ноября, 2021, 19:18 — ИА Регнум. Сотрудников офисных центров Пермского края с 8 ноября будут пускать только QR-кодам. Эти данные приводит оперштаб.
Иван Шилов ИА REGNUM
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Речь идёт о тех, кто трудится в ряде организаций, расположенных в зданиях административно-деловых центров. Касается это требование и организаций бытовых услуг, салонов красоты, предприятий жилищно-коммунального хозяйства и т.д.
Как сообщало ИА REGNUM, с 25 октября в Прикамье действуют нерабочие дни. Они продлятся до 7 ноября включительно.