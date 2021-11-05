Майнц, Германия, , 18:56 — REGNUM Сегодня, 5 ноября, в Майнце на стадионе «Кофас Арена» футбольный клуб «Майнц-05» в матче-открытии одиннадцатого тура немецкой Бундеслиги 2021/22 сыграет с менхенгладбахской «Боруссией». Игра начнется в 22:30 по московскому времени.

Хозяевам не сможет помочь центральный защитник Джерри Сен-Жюст, получивший травму плеча 3 октября в матче внутреннего чемпионата с «Унионом» (Берлин). «Жеребята» не смог рассчитывать на целый ряд футболистов — Мамаду Дакур, Кристоф Крамер, Луис Бейер, Штефан Ляйнер и Тони Янчке пропустят матч из-за различных повреждений.

На матч назначена бригада арбитров во главе с Робертом Шредером. Ассистенты главного судьи — Жан Клеменс Нитцель и Роберт Вессел.

На данный момент «Майнц» с пятью победами и шестнадцатью очками занимает чистое пятое место в турнирной таблице Бундеслиги. «Боруссия», набрав четырнадцать очков, идет пятью строчками ниже.