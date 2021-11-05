Москва, 5 ноября, 2021, 18:55 — ИА Регнум. Известный телеведущий и врач Александр Мясников прокомментировал ситуацию с увольнением сотрудников скорой помощи в Еврейской автономной области. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Vk.com/drmyasnikov Александр Мясников

«Они же не агитируют против прививок. Они не захотели делать себе прививку. Причины разные. Я вам скажу, что у меня в больнице большинство врачей, медработников уже переболели. И требование сделать прививку тоже сначала встречалось ими с недоумением. Потому что они переболели, есть антитела», — отметил Мясников в комментарии изданию.

Тем не менее, врач выразил мнение, что медицинский работник все-таки должен быть привит, либо иметь антитела к коронавирусной инфекции.

«Но если у врача перенесенная болезнь, достаточный уровень антител и он хочет подождать с вакцинацией, наверное, это его право», — резюмировал Мясников.

Напомним, ранее врачи двух филиалов скорой помощи в Облучье и Пашково Еврейской автономной области написали заявление об увольнении, так как не хотели ставить прививку от COVID-19.