София, 5 ноября, 2021, 18:52 — ИА Регнум. Уровень воды в реке Дунай на нескольких участках побережья Болгарии достиг критического минимума, что может привести к проблемам в сфере судоходства и экологии. Об этом 5 ноября со ссылкой на Исполнительное агентство по исследованию речных ресурсов (АРР) Болгарии сообщило Болгарское радио.

Shao Дунай

Согласно официальным данным, в районе населенного пункта Ново-Село (Видинская область Болгарии) глубина Дуная в прибрежной части составила всего 35 сантиметров, а у сооружения «Дунайский мост — 2» на границе с Румынией едва превышает 70 сантиметров.

По словам экспертов, причиной сложившейся ситуации стали хозяйственные работы в отдельных регионах, а также отсутствие дождей при крайне жаркой погоде летом нынешнего года. Как отмечено в документе АРР, для восстановления природного баланса Дуная потребуется несколько лет.

В то же время представители местных органов власти отказались вводить ограничение на судоходство. В частности, 5 ноября в порт Видина вошли сразу два круизных корабля, на которых в общей сложности находятся более 400 человек.