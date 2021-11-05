Минск, , 18:07 — REGNUM В Москву для расшифровки в ближайшее время будут переданы черные ящики упавшего под Иркутском самолета Ан-12 белорусской авиакомпании «Гродно». Об этом, как передает РИА Новости, сообщил 5 ноября глава департамента по авиации минтранса Белоруссии Артем Сикорский журналистам.

Место крушения Ан-12 под Иркутском Правительство Иркутской области

«Как мы понимаем, в ближайшее время черные ящики будут переданы в Москву для расшифровки», — сказал Сикорский.

По его словам, новых серьезных версий крушения воздушного судна пока нет, проводится необходимая работа.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 ноября под Иркутском потерпел крушение самолёт Ан-12 авиакомпании «Гродно» (Белоруссия), выполняющий рейс из Якутска. От удара судно загорелось и все находившиеся на борту девять человек погибли.