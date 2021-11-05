Париж, 5 ноября, 2021, 17:57 — ИА Регнум. Суд Парижа приговорил бывшего помощника президента Франции Александра Беналла к трем годам лишения свободы. Об этом сообщает издание Le Parisien.

Париж

В отношении Беналла было выдвинуто 12 обвинений за его участие в разгоне митингов 1 мая 2018 года.

Как отмечает издание, прокуратура требовала для помощника президента полтора года лишения свободы и штраф в размере €500, а также запрет на протяжении пяти лет занимать государственные должности.

Напомним, в сентябре 2021 года суд Парижа приговорил бывшего президента страны Николя Саркози к году лишения свободы по обвинению в незаконном финансировании избирательной кампании.