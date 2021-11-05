Киев, 5 ноября, 2021, 17:21 — ИА Регнум. За истекшие сутки на Украине выявили 26 488 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 5 ноября сообщает украинский минздрав.

Cdc.gov Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: подвид штамма «Дельта» наступает? – все новости»

Также указывается, что в результате этого общее число заразившихся SARS-CoV-2 в стране составило 3 032 951.

Кроме того, уточняется, что за это же время на Украине от COVID-19 скончались 696 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов составило 70 842.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее на Украине выявили более 27 тыс. носителей коронавируса.