Тюмень, 5 ноября, 2021, 17:20 — ИА Регнум. В Тюменской области за сутки выявлено 345 случаев заражения коронавирусом. Об этом 5 ноября сообщает региональный оперативный штаб.

Permkrai.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Неделя каникул: Россия борется с пандемией — трансляция»

Днём ранее в регионе был зафиксировано 344 случая заражения.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 5 ноября коронавирусом заразились 72 490 человек, выздоровели 58 937 человек. По данным сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», с начала пандемии на 5 ноября в регионе скончались 2423 пациентов с COVID-19 (на восемь человек больше, чем днём ранее).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вице-премьер Татьяна Голикова 5 ноября сообщила, что в 10 регионах России осложнилась ситуация с распространением коронавирусной инфекции, в том числе и Тюменской области.