Пермь, 5 ноября, 2021, 17:06 — ИА Регнум. В Пермском крае не будут продлевать режим нерабочих дней. Это следует из официального сообщения пресс-службы регионального правительства.

Nilses Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Какие регионы продлевают нерабочие дни после 7 ноября — подробности»

По данным краевого оперштаба, на ковидные стационары снизилась нагрузка. Это и стало поводом для не продления особого режима.

В правительстве утверждают, что ограничительная мера дала возможность снизить число контактов между людьми. Как сообщало ИА REGNUM, нерабочие дни в регионе были объявлены с 25 октября по включительно 7 ноября.