Абакан, 5 ноября, 2021, 15:12 — ИА Регнум. В Хакасии республиканский оперштаб принял решение смягчить ограничения, введённые с 28 октября по 7 ноября. Об этом ИА REGNUM сообщили 5 ноября в правительстве региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Хакасия

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Объекты бизнеса смогут возобновить работу с 8 ноября при оформлении паспорта коллективного иммунитета (80% сотрудников прошли вакцинацию от COVID-19 или переболели не более шести месяцев назад).

Загрузка предприятий спорта, культуры, общепита и развлечений не должна превышать 50%. Посетители обслуживаются по QR-кодам. Работа этих предприятий ограничивается с 23:00 до 06:00 по местному времени, но в ночное время разрешена доставка. Загрузка организаций сфер торговли и услуг (кроме транспорта) — один человек на 4 кв. м.

Несовершеннолетних могут допустить в учреждения общепита и развлечений в сопровождении родителя или законного представителя, имеющего сертификат о вакцинации или справку о перенесённом не более шести месяцев назад заболевании.

Каникулы в общеобразовательных организациях Абакана, Черногорска и Саяногорска рекомендовано продлить до 9 ноября. Детсады с 8 ноября смогут работать в обычном режиме. Общественный транспорт в указанных городах с 8 ноября возобновляет работу при условии соблюдения санитарных требований.

Запрет покидать места проживания с 8 ноября будет действовать только для невакцинированных граждан старше 60 лет.

Требование о переводе сотрудников на дистанционный режим работы власти Хакасии снизили с 50% до 30%. Ограничение на передвижение граждан с 22:00 до 06:00 снимается.

Режим повышенной готовности в регионе продлили до 12 декабря.