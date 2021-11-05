София, , 14:54 — REGNUM В ходе масштабной операции, проведенной представителями спецслужб Болгарии в районе города Дупница на Юго-Западе РБ, задержаны двое местных жителей, обвиняемые в причастности к террористической деятельности. Об этом 5 ноября сообщило Болгарское телевидение.

Согласно официальной информации, на городских съемных квартирах, в которых проживали задержанные лица, были обнаружены наркотики, оружие и боеприпасы. Имена и фамилии подозреваемых не разглашаются. Известно лишь, что одному из них 21-год, а второму — 40 лет, оба являются гражданами Болгарии, долгое время контактировавшими с представителями зарубежных радикальных группировок. Если их вина будет доказана, им грозит до 15 лет тюремного заключения.

Напомним, ранее власти Болгарии объявили о начале нового этапа борьбы с международной организованной преступностью и терроризмом. Для этого из государственного бюджета правительство дополнительно выделило около 10 млн левов ($6 млн.).