Могилёв, Белоруссия, , 14:54 — REGNUM Выступая 5 ноября в Могилёве перед местной общественностью, Александр Лукашенко услышал от местной жительницы Елены признание в любви. Об этом сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я сегодня пришла не задавать вам вопросы, а признаться вам в любви. Настоящий мужчина», — приводятся слова женщины в публикации на президентском сайте.

В ответ Лукашенко сказал: «Опять в интернете напишут, что новая любовница».

«Ну, дайте побыть! — попросила Елена. — Вы настоящий мужчина: сказано — сделано. Спасибо вам за все то, что вы делаете для нашей страны — Белоруссии. Спасибо просто за то, что вы есть у нас. Я люблю главного белоруса страны — вас, Александр Григорьевич».

«Все, что мы, мужики, делаем, мы делаем ради вас», — сказал Лукашенко.

Напомним, Александр Лукашенко официально не разведён со своей женой, почти четверть века проживающей отдельно в Могилёвской области. От неё у несменяемого руководителя постсоветской республики в браке родились два сына. Из внебрачных сыновей наиболее известен Николай (ныне проживает и учится в Москве). Прозападная оппозиция периодически публикует доклады о «гареме Лукашенко» с данными о карьерном росте избранниц.

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