Барнаул, 5 ноября, 2021, 13:59 — ИА Регнум. Алтайкрайстат по случаю Дня народного единства, отмечаемого в России 4 ноября, обнародовал любопытные данные. На 1 января 2021 года численность населения Алтайского края составила 2,3 млн. человек, из них 57,2% проживают в городской местности, 42,8% — в сельской.

Дарья Антонова ИА REGNUM День народного единства

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия отметила День народного единства — трансляция»

В общей численности преобладают женщины (53,8%). Алтайский край — многонациональный регион. По данным Всероссийской переписи населения 2010 года здесь проживают представители порядка 140 национальностей. Наиболее многочисленными из них являются русские (93%), немцы (2,1%), украинцы (1,3%) и казахи (0,3%). Русским языком в 2010 году владели 98,7% жителей региона (из числа ответивших на вопрос о владении языком).

Из других языков самыми распространенными являлись английский и немецкий. О владении ими сообщили, соответственно, 2,5% и 1,8% земляков. Украинским языком владели 9.3 тыс. человек (0,4%), по 5,8 тыс. человек (0,2%) знали казахский и армянский языки.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 ноября в России отмечался государственный праздник — День народного единства. Он учреждён в стране с 2005 года и является выходным днем. Некоторые регионы, например Новосибирская область, из-за эпидемиологической ситуации все праздничные мероприятия проводила только в онлайн-формате.