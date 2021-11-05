В Иркутской области засняли северное сияние
Иркутск, 5 ноября, 2021, 13:48 — ИА Регнум. Житель Приангарья Александр Турков смог при помощи таймлапс-фотосъёмки заснял вечером 4 ноября северное сияние. Как сообщает пресс-служба Иркутского планетария, всё происходило не на Северном полюсе, а в 20 км от Иркутска.
Следите за развитием событий в трансляции: «Природные бедствия в России и мире – трансляция»
На получившемся видео видны яркие красные всполохи на небе.
«После долгого периода спокойного Солнца уровень солнечной активности вырос настолько, что северное сияние стало возможным наблюдать на широте Иркутска — обычно для нашей местности это явление не характерно» — пояснил директор Иркутского планетария Павел Никифоров.
Как сообщало ИА REGNUM, одна из крупнейших магнитных бурь за последние годы началась на Земле 4 ноября около 01:00 по московскому времени. Прогнозируется, что нестабильность магнитного поля Земли будет сохраняться не менее 2−3 суток.
Читайте также: В ФИАН предупредили о крупнейшей за несколько лет магнитной буре