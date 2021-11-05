Чита, , 12:25 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 5 ноября 2021 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 79 077, причём 372 из них обнаружили только за сутки.

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Вместе с тем 66 792 пациента (+243 за сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения. Общее число жертв COVID-19 составляет уже 1654 человека (+15 за сутки).

Из общего количества пациентов моногоспиталей 215 находится в тяжёлом состоянии (-6 за сутки), 77 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (-9 за сутки).

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