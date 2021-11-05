Тбилиси, 5 ноября, 2021, 12:25 — ИА Регнум. Георгий Пхакадзе, который представляет себя экспертом и советником ВОЗ в Женеве и часто публикует в соцсетях обращения к согражданам в Грузии на тему ковида и вакцинации, на этот раз поделился с ними еще одной «истиной».

Красная армия в Тбилиси. Грузия. 1921

В одном из своих «лайвов» он заявил, что все антиваксеры в Грузии получают финансирование от российских организаций и в своей пропаганде используют информацию с российских вебсайтов.

Пхакадзе — одно из тех немногих «лиц», кто за весь период пандемии регулярно обращается к населению Грузии и на родном грузинам языке досконально «объясняет» все угрозы и последствия вируса, порой поддерживая линию правительства, порой сгущая краски и критикуя нынешнюю власть за неправильное отношение к ковиду и вакцинации. Одновременно занимается критикой китайских вакцин как самых неэффективных и пропагандой препаратов Pfizer.

Если первоначально большинство пользователей соцсетей поддерживали его «откровения» и одобряли посты, то в дальнейшем реакции на них стали резко негативными. Отрицательно отреагировали в соцсетях и на последнее «сообщение» Пхакадзе об антиваксерах и их «связях» с Россией.

«А тебя что интересует, война с Россией или здоровье людей??? Причем здесь Россия? Самое большое движение антиваксеров сегодня в Италии, Греции и других странах. При этом у России самая лучшая и качественная вакцина! «Спутник V» (так он написал) ты не распознал, лжец?» — обратился к Пхакадзе пользователь Г. А. А.

«Ты развратное существо!!! Сейчас ты нас агентами России сделал, тех, кто не хочет прививаться?! Ты (нецензурно)! Тебя действительно надо разорвать пополам! И, наверное, тебе этого не избежать, где бы ты ни был», — добавил Н. П.

«Эх, ты, Пхакадзе, сама Россия сегодня в плохом положении. Там тоже есть такие, как ты. И такие, как Гамкрелидзе (руководитель Национального центра по контролю заболеваний Грузии). Там дела похуже происходят, локдауны и все такое. И оказывается, что еще Россия финансирует антиваксеров? И кто тебя родил такого? Иди-ка отсюда, навесь на себя медали п***стов и бегай взад-вперед», — написал З. С.

«Эту лабораторию Лугара должна захватить Россия, и тогда проявится белая и черная ж***. Ты, недоносок, безопасность страны не охраняется так, как это здание смерти. Кто и почему так тщательно защищает его?» — заметил С. К. и осыпал Пхакадзе нецензурной бранью.

«Конечно, если я не хочу прививаться, за мной стоит Россия. Но таких, как я, много! И за кем будешь бегать?» — поинтересовалась у автора «откровения» пользователь М. М.

«Нет, ты п***, мы прямо из-за границы получаем информацию. Америка, Италия, Франция, Германия и еще целый ряд стран. Русские сейчас только проснулись, а мы уже столько всего изучили, что диссертацию можем защитить… А ты вообще…», — добавила Л. М. Г.

«Да ты совсем спятил? В Греции тоже русские хозяйничают?!» — возмутилась Н. Д.