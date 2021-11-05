Самара, 5 ноября, 2021, 12:05 — ИА Регнум. Властям Самарской области представители министерства здравоохранения РФ рекомендовали продлить нерабочие дни. Об этом сообщает «Засекин.ру».

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Группа специалистов Минздрава РФ, которая во главе с заместителем министра здравоохранения Олегом Гридневым работала 3−4 ноября в Самарской области, для разрыва эпидпроцесса по коронавирусной инфекции рекомендовала продлить локдаун в регионе.

«Если дополнительные нерабочие дни дадите, они будут передышкой», — посоветовал правительству Самарской области научный руководитель Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения Минздрава России Владимир Стародубов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, представители Минздрава РФ приезжали в Самарскую область для организационной поддержки и были в целом удовлетворены оказанием медицинской помощи больным с COVID-19 в регионе на всех этапах.